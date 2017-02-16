На 17 — 18 февраля выпущено штормовое предупреждение

Алтайгидрометцентр предостерегает об ухудшении погоды.
По данным синоптиков, в Алтайском крае днём 17 февраля и в первой половине ночи 18 февраля ожидается снег, по югу — мокрый снег, местами сильный. Также следует ожидать гололёдных явлений, снежных заносов и метелей. Ветер усилится до 15 — 20 метров в секунду, а по югу — до 20 — 25 м/с. Водителей и пешеходов на дороге будет ждать традиционная гололедица.
Днём 17 февраля в предгорных районах может потеплеть до плюс 4 °С, а на следующий день вновь похолодает до минус 20 градусов Цельсия.
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