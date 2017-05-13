На Алтае начался весенний потоп

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 08:49

На Алтае начался весенний потоп

На Алтае начался весенний потоп

В Усть-Калманском районе речка подтопила автодорогу Алейск — Чарышское.

Река Ельцовка вышла из берегов и подтопила около 30 метров дорожного полотна, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на местных жителей. Водители были вынуждены разворачиваться и уезжать обратно. У разлива работают сотрудники «Алтайавтодора» и ГИБДД. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 08:49
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии