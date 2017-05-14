На Алтае начался весенний потоп

В Усть-Калманском районе речка подтопила автодорогу Алейск — Чарышское.
Река Ельцовка вышла из берегов и подтопила около 30 метров дорожного полотна, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на местных жителей. Водители были вынуждены разворачиваться и уезжать обратно. У разлива работают сотрудники «Алтайавтодора» и ГИБДД.
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