На Алтае начался весенний потоп

В Усть-Калманском районе речка подтопила автодорогу Алейск — Чарышское.

Река Ельцовка вышла из берегов и подтопила около 30 метров дорожного полотна, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на местных жителей. Водители были вынуждены разворачиваться и уезжать обратно. У разлива работают сотрудники «Алтайавтодора» и ГИБДД.