На Алтае объявлено штормовое предупреждение

На 9 — 10 февраля Алтайгидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды.
С 9 февраля регион ожидают осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, метель, заносы и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Днём 9 февраля в предгорных районах может потеплеть до плюс 6 °С, а 10 февраля вновь похолодает — до минус 10 °С.
Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Людмила Сырых рекомендует отказаться от дальних поездок со второй половины 9 февраля и до второй половины 10 февраля.
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