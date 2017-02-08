На Алтае объявлено штормовое предупреждение

На 9 — 10 февраля Алтайгидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды.

С 9 февраля регион ожидают осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, метель, заносы и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Днём 9 февраля в предгорных районах может потеплеть до плюс 6 °С, а 10 февраля вновь похолодает — до минус 10 °С.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Людмила Сырых рекомендует отказаться от дальних поездок со второй половины 9 февраля и до второй половины 10 февраля.