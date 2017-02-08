На Алтае объявлено штормовое предупреждение

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 16:38

На Алтае объявлено штормовое предупреждение

На Алтае объявлено штормовое предупреждение

На 9 — 10 февраля Алтайгидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды.

С 9 февраля регион ожидают осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, метель, заносы и сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. Днём 9 февраля в предгорных районах может потеплеть до плюс 6 °С, а 10 февраля вновь похолодает — до минус 10 °С.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Людмила Сырых рекомендует отказаться от дальних поездок со второй половины 9 февраля и до второй половины 10 февраля.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 16:38
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии