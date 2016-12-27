На Алтае отметили 90-летие «Фроси Бурлаковой»

Память актрисы Екатерины Савиновой почтили на её малой родине — в Ельцовке.
В мемориальном музее Екатерины Савиновой (1926 — 1970) представили музейную программу «Самородок земли ельцовской» и литературно-музыкальную композицию «Свет погасшей звезды». А в Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтайского края доставлены редкие экспонаты — документы из архива Российской академии музыки имени Гнесиных, посвящённые актрисе.
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