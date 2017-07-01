На Алтае прошло землетрясение магнитудой 3,6

В Республике Алтай, в 238 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сегодня, 15 июня, был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6.

Землетрясение зафиксировано в 02.07 мск, в координатах 50.07 градуса северной широты и 87.62 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре – 4,3 балла по шкале MSK-64, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН. Землетрясение было зафиксировано в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе более десяти лет. Ученые связывают это с процессами горообразования в регионе.

Источник: «Алтайская правда»