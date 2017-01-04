На Алтае стали меньше жениться и разводиться

Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 16:45

На Алтае стали меньше жениться и разводиться

На Алтае стали меньше жениться и разводиться

Об этом сообщает краевое статистическое ведомство.

 

По данным Алтайкрайстата, за январь — ноябрь 2016 года в регионе зарегистрировано 13519 браков и 9462 развода. За тот же период 2015 года эти показатели составили соответственно 14897 (почти на 10 % больше) и 9646 (больше на 2 %). 

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Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 16:45
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