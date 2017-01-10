На Алтае выросли сборы на капремонт домов

Тарифы подняты примерно на 5 %, информирует краевой Минстрой.
Так, жильцы деревянных невысотных домов начиная с февраля станут ежемесячно платить 5,79 рубля с квадратного метра своей жилплощади, обитатели кирпичных и панельных домов высотой до четырёх этажей — 5,26 руб./м², ну а все остальные — 4,73 рубля за «квадрат».
Прежний тариф составлял 4,5 — 5,5 рубля и держался два года.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- В Алтайском крае следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по региону проведена акция «Экстремизму-нет» 0 14.Окт
- Бийский маслоэкстракционный завод реализует инвестпроекты 0 05.Окт
- АОУВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 0 10.Июл
- Меры социальной поддержки сельским педагогам 0 07.Дек
- Появился шанс увеличить будущую пенсию 0 26.Янв
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий