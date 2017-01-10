На Алтае выросли сборы на капремонт домов

Тарифы подняты примерно на 5 %, информирует краевой Минстрой.

Так, жильцы деревянных невысотных домов начиная с февраля станут ежемесячно платить 5,79 рубля с квадратного метра своей жилплощади, обитатели кирпичных и панельных домов высотой до четырёх этажей — 5,26 руб./м², ну а все остальные — 4,73 рубля за «квадрат».

Прежний тариф составлял 4,5 — 5,5 рубля и держался два года.