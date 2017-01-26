На Алтае закрылось больше 10 % СМИ

Экономический кризис уничтожает алтайские издания.

За 2016 год из общероссийского реестра средств массовой информации исключено 41 алтайское издание. При этом, по данным управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, семь из них ликвидировано судами, а 34 — самими учредителями.

Как пояснили в ведомстве, причины, по которым закрывались СМИ (а это главным образом газеты), носят экономический характер, а те издания, регистрацию которых отменил суд, не выходили в свет более года (судя по всему, опять же из-за финансовых проблем). «Это позволяет регулирующему органу обратиться в суд о признании свидетельства о регистрации недействительным», — объяснила «Бийским ведомостям» замруководителя алтайского управления Роскомнадзора Надежда Саяпина.

Всего на 25 января в Алтайском крае и Республике Алтай в свет выходят 375 массмедиа.