На что обратить внимание при выборе квартиры в новостройке?

mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 15:25

На что обратить внимание при выборе квартиры в новостройке?

Выбор квартиры в новостройке — важный шаг для покупки подходящего варианта и нужно чётко осознавать, какими критериями следует придерживаться для этой цели. В этом может помочьсервис новостроек в Flatfy.ru, где работают профессионалы в данной области.

 

Экспертное мнение по выбору квартиры в новом доме гласит следующее: для начала нужно определить некоторые критерии по которым и будет осуществляться подбор жилья. Важно правильно установить ценовые параметры, определиться, сколько будут стоить квартиры, которыми располагают новостройки Flatfy с подходящими планировками.

 

Рекомендуется выбрать подходящий район с инфраструктурой. Нужно посмотреть есть ли детские площадки, скверы, парки и определить, как развита дорожная сеть. Все эти удобства есть, например в Балашихе, в чистом районе, который рекомендуется экспертами от сервиса Flatfy.ru для комфортного проживания на чистом воздухе в уютной квартире новой новостройки.

 

Немаловажно при выборе квартиры уделить особое внимание классу. Известный главный аналитик Flatfy.ru Анна Гребнева отмечает, что многие покупатели больше всего опираются на комплексы класса «комфорт». Эксперты компании, учитывая мнения таких покупателей, говорят, что чаще всего их интересует наличие:

 

  • экологической зоны в непосредственной близости с домом,
  • хороший подъезд к новостройке,
  • хорошие потолки в квартире,
  • материалы для отделки хорошего качества,
  • хорошая система вентиляции.

 

Эксперты компании Flatfy.ru  утверждают, что новые проекты в Коммунарке предполагают наличие необходимых критериев для комфортного проживания не только семей с детьми, но и людей с преклонным возрастом.

 

 

Чтобы не ошибиться и правильно подобрать квартиру следует согласовывать свои предпочтения с экспертами компании, специализирующимися по недвижимости. Они смогли выработать главные критерии по которым можно четко следовать новичкам для приобретения качественного жилья.

 

Здоровье человека имеет важное значение и Flatfy.ruстарается выбирать для клиентов благополучные места проживания.

 

Итак, подведя итог, нужно отметить следующие основные критерии:

 

  • стоимость;
  • расположение;
  • этаж;
  • предпочтения в планировке;
  • количество комнат.

 

Все они индивидуальные и зависят от личных предпочтений человека или всей семьи — уверяет компания экспертов сервиса Flatfy.ru.

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mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 15:25
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