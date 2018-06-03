На что обратить внимание при выборе подушки?
Чтобы правильно выбрать подушку для сна, к этому нужно отнестись очень тщательно, потому, что от правильного выбора зависит здоровье человека. Если шейный отдел любого человека во время сна находится неправильно, то у него может нарушиться кровообращение головного мозга.
Утром зачастую появляется слабость, возможно головокружение и другие симптомы. При выборе правильной подушки нужно, прежде всего, обратить внимание на ширину своих плеч. Чем больше рост у гражданина, тем должна быть выше подушка. Оптимальным вариантом является размер опоры:
• взрослому 50 -70 см;
• для подростков 40-60см.
Форма подушки бывает разной даже в виде валиков со специальными выемками, предназначенными для головы и шеи, которые относятся к ортопедическому виду. Существуют и специальные подушки, предназначенные для пассажиров в машине, для сна беременным женщинам, а также для поясничного отдела.
Для тех, кто любит отдыхать во время сна на спине, подойдут ортопедические изделия и такое же бельё. Если человек привык спать на животе, подушка должна иметь мягкий наполнитель. В том случае, если человек регулярно переворачивается с бока на бок, то ему требуется посмотреть и приобрести латексные подушки, быстро меняющие свою форму.
Независимо от того, какого вида наполнитель присутствует в подушке, она должна быть упругой. В таком состоянии подушка может служить достаточно долго.
Приобретая подушку необходимо проверить равномерность её наполнения, чтобы она не была худой и непригодной для сна. Для проверки, нужно поднять изделие за любой угол и посмотреть, если он будет пустым, то наполнителя мало.
Чехол для любой подушки должен изготовляться из качественной ткани, и сшит без стыков, чтобы во время сна отдыхающий человек не испытывал дискомфорт. Кроме этого
покупателю необходимо проверить качество швов, чтобы наполнитель не вылез наружу.
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