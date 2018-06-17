На что обратить внимание при выборе турецкого ковра?

Компания LikeCarpets специализируется на продаже различных ковров для дома и дачи. Ассортимент этой компании огромный. Здесь можно купить турецкий ковер по приемлемой цене и отличному качеству. Его доставят прямо до двери заказчика в лучшем виде и без каких-либо проблем.

Эта фирма работает через Интернет магазин. LikeCarpets – это своего рода портал, где можно найти любой ковер. Есть различные коллекции. В них можно подобрать не только страну производитель, но и по форме, цвету и даже длине ворса. Все модели оригинальные и исполнены известными фирмами или авторами. Поэтому качество на высшем уровне, при сравнительно низкой цене.

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При выборе турецкого ковра стоит обратить внимание на несколько важных деталей.

А именно:

Эксклюзивность ковра. Хорошая работа будет выполнена из стопроцентной шелковой нити. Именно турецкие ковры так изготавливают. Не шерсть или хлопок! Время его изготовления должно быть не меньше полу года. Только в этом случае будет необходимая толщина и качество.

Если его назначение декоративное, то размеры могут быть даже 40х30 см. если класть станут на пол, то все зависит от индивидуальных параметров.

Средняя за хорошее изделие ручной работы составит не меньше цены нового гоночного мотоцикла или неплохой машины. В случае, когда продавец предлагает такое же изделие, но ниже по цене, значит это смесь. Обычно будет 50х50 шелк и хлопок.

Наличие художественного орнамента не повлияет сильно на цену. Но необходимо понимание самого окаймления. Так определяют из какого материала изготовлен ковер. К примеру: шелковая нить будет тонкой, а шерстяная широкой и колючей. В случае опытного мастера все узелки будут одиночные. На обратной стороне изделия это очень легко определить. Если узел двойной, то возможно ковер изготавливался для детей.

Торговцы хорошим товаром подобны людям, коллекционирующим антиквариат. Они постоянно в разъездах. Так ищут и находят походящий товар и клиента. Если цена слишком маленькая, то вас обманывают. Дешевых и качественных турецких ковров не бывает.

Располагая этими данными вы легко поймете, что компания LikeCarpets не торгует подделками. На вышеуказанном сайте можно найти и заказать любой интересующий товар. Удачных покупок!