На этой неделе для 33 тысяч алтайских школьников прозвенит «последний звонок»

25 мая в 990 общеобразовательных организациях Алтайского края состоятся торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.

В этом году «последний звонок» прозвенит для более 11 тысяч выпускников 11-х классов и 22 тысяч выпускников 9-х классов. Традиционно для ребят организуют концерты. Также в программе мероприятий — посещение памятных мест, связанных с историей, памятными датами края, района, города, села. Порядок и безопасность во время линеек будут обеспечивать территориальные органы УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы.

Уже 29 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,7 тысячи участников, из них 11,6 тысячи выпускников текущего года. В экзамене по русскому языку примут участие около 12 тысяч человек. Базовую математику планируют сдавать более 10 тысяч ребят, а профильную – более 7 тысяч.

Из числа предметов по выбору наиболее популярным стало обществознание: его предпочли сдавать 57,5% участников. Физику сдают 26,8%, историю — 23,6%, биологию — 19%, химию — 10,5%. Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по иностранным языкам, информатике и ИКТ, географии и литературе. В этом году в крае два участника решили сдать ЕГЭ по французскому языку, один — по испанскому языку.

Напомним: в прошлом году улучшились результаты ЕГЭ алтайских выпускников по 11 предметам: русскому языку, математике базового и профильного уровней, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, иностранным языкам, обществознанию. Также зафиксировали рост числа стобалльных работ участников ЕГЭ. Так, в 2016 получено 62 стобалльных результата, в 2015 году — 54.

Источник: Официальный сайт Алтайского края