На Новый год будет снежно и ветрено

Такой прогноз дают алтайские синоптики.

30 — 31 декабря на большей части территории Алтайского края будет снег, небольшая метель и гололедица. На 1 — 2 января жрецы погоды предрекают мокрый снег, продолжительные метели, заносы, гололедицу, усиление ветра до 22 м/с, а местами порывы до 28 м/с.