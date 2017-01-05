На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 13:45

На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

Есть погибшие.

 

4 января, в 20:15, в районе посёлка Украинский (Косихинский район) столкнулись два пассажирских автобуса — «ЛАЗ» и Higer, а также грузовая «Газель» и Audi Q7. По предварительным данным, в ДТП погибло три человека, 29 получили травмы разной тяжести и госпитализированы. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего. 

  • На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

  • На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

  • На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

  • На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

  •  

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Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 13:45
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