На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

Есть погибшие.
4 января, в 20:15, в районе посёлка Украинский (Косихинский район) столкнулись два пассажирских автобуса — «ЛАЗ» и Higer, а также грузовая «Газель» и Audi Q7. По предварительным данным, в ДТП погибло три человека, 29 получили травмы разной тяжести и госпитализированы. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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