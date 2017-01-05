На трассе Бийск — Барнаул столкнулись два автобуса и два автомобиля

Есть погибшие.

4 января, в 20:15, в районе посёлка Украинский (Косихинский район) столкнулись два пассажирских автобуса — «ЛАЗ» и Higer, а также грузовая «Газель» и Audi Q7. По предварительным данным, в ДТП погибло три человека, 29 получили травмы разной тяжести и госпитализированы. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.











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http://bvedomosti.ru/obshchestvo/na-trasse-bijsk-barnaul-stolknulis-dva-avtobusa-i-dva-avtomobilya.html#sigProId88160dba5d