На трассе Бийск — Барнаул столкнулись две иномарки

Очевидцы говорят о лобовом столкновении.
ДТП произошло в Первомайском районе. Одна из машин вылетела в кювет. Информации о пострадавших нет.
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