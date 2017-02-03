На выходных похолодает

Алтайгидрометцентр прогнозирует похолодание до минус 20 — 25 ºС.

Уже в ночь на субботу в восточной части Алтайского края, где расположен и Бийск, столбик термометра опустится до минус 20 градусов, а днём порывы холодного ветра достигнут 19 — 24 метров в секунду. На большей части региона будет идти снег и бушевать метель. Как обычно, на дорогах водителей будут ждать заносы и гололедица.