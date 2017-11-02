Началась подготовка к городскому конкурсу красоты «Джульетта Бийска-2017»

На днях завершился кастинг на городской конкурс красоты и таланта «Джульетта Бийска-2017», который состоится 19 ноября в 17.00 в Городском Дворце культуры.

Как нам рассказала руководитель проекта Евгения Шалупина, в этом году порадовал состав участниц: все девочки не только обаятельные, но и талантливые, занимаются в творческих кружках и секциях.

Например, Анастасия Лебедева занимается в шоу-театре «Эхо», Яна Штыр — в студии современных искусств «Ритмы», Диана Ставышенко — в Бийской художественной школе, Анастасия Бжицких — в хореографическом ансамбле «Энергия», Александра Рыбакова — плаванием, Анна Жидкова посещает модельную школу Ольги Шигиной, изучает английский язык.

В этом году конкурс посвящен 80-летию Алтайского края.

За корону Джульетты будут бороться 10 девочек в возрасте от 13 до 15 лет, прошедшие три отборочных тура. В этом году им предстоит показать себя в пяти заданиях – Визитка, Творческое, Фотомодель, Признание Алтайскому краю в любви и «Джульетты-самоцветы Алтая». В течение месяца с девушками занимаются профессиональные хореограф и режиссер.

Не пропустите самое красивое событие осени — 19 ноября в 17.00 в ГДК!