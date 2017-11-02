Началась подготовка к городскому конкурсу красоты «Джульетта Бийска-2017»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 2, 2017 05:45

Началась подготовка к городскому конкурсу красоты «Джульетта Бийска-2017»

Началась подготовка к городскому конкурсу красоты «Джульетта Бийска-2017»

На днях завершился кастинг на городской конкурс красоты и таланта «Джульетта Бийска-2017», который состоится  19 ноября в 17.00  в Городском Дворце культуры. 

Как нам рассказала руководитель проекта  Евгения Шалупина, в этом году порадовал состав участниц: все девочки не только обаятельные, но и талантливые, занимаются в творческих кружках и секциях.

Например, Анастасия Лебедева занимается в шоу-театре «Эхо», Яна Штыр — в студии современных искусств «Ритмы», Диана Ставышенко — в Бийской художественной школе, Анастасия Бжицких — в хореографическом ансамбле «Энергия», Александра Рыбакова — плаванием, Анна Жидкова посещает модельную школу Ольги Шигиной, изучает английский язык.

В этом году конкурс посвящен 80-летию Алтайского края.

За корону Джульетты  будут бороться 10  девочек в возрасте от 13 до 15 лет, прошедшие три отборочных тура. В этом году им предстоит показать себя в  пяти заданиях – Визитка, Творческое, Фотомодель, Признание Алтайскому краю в любви  и  «Джульетты-самоцветы Алтая».  В течение месяца с девушками занимаются профессиональные хореограф и режиссер. 

Не пропустите самое красивое событие осени — 19 ноября в 17.00 в ГДК! 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 2, 2017 05:45
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