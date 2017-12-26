Начальник МУ МВД России «Бийское» провёл встречу с бийчанами

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Иван Языков провёл встречу с коллективом Бийского промышленно-педагогического колледжа.

Традиционно подобные встречи полковник Языков начинает с обзора оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Докладывает о результатах оперативно-служебной деятельности, достигнутых сотрудниками бийской полиции.

В числе основных тем, на которых Иван Сергеевич всегда заостряет внимание присутствующих — это профилактика мошенничества и популяризация государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде.

Завершая официальную часть своего выступления, полковник полиции Языков высказал слова благодарности в адрес директора Бийского промышленно-технологического колледжа Виктора Визера, который уже не первый год возглавляет общественный совет при МУ МВД России «Бийское» и оказывает активное содействие местной полиции.

Вручая ему благодарственное письмо, Иван Языков выразил надежду на сохранение сложившихся партнёрских отношений и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Самой оживлённой частью встречи стал открытый диалог аудитории с главным полицейским города. Присутствующие активно задавали волнующие их вопросы, и тут же получали на них развёрнутый ответ.

В частности, участников встречи интересовало, каким образом можно вести борьбу с хулиганами, которые портят подъезды, а так же с теми, кто игнорирует антитабачный закон и курит в общественных местах.

Самых молодых представителей аудитории интересовало, имеют ли право сотрудники полиции досматривать несовершеннолетних и кому сообщать о правонарушениях, связанных с фактами продажи алкогольных напитков подросткам.

Так же прозвучали вопросы про добровольную народную дружину и про график работы полицейских в новогодние праздники.

Встреча с населением прошла очень плодотворно. Все проблемные вопросы, требующие разбирательства, были зафиксированы и взяты Иваном Сергеевичем на контроль.