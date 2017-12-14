Начинается регистрация на сдачу ЕГЭ в 2018 году

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 11:46

Начинается регистрация на сдачу ЕГЭ в 2018 году

Начинается регистрация на сдачу ЕГЭ в 2018 году

Выпускникам текущего года необходимо подать заявление на сдачу ЕГЭ в образовательные организации, в которых они проходят обучение, — сообщается на Официальном сайте г. Бийске.

Выпускники прошлых лет могут подать заявления на сдачу ЕГЭ в муниципальные органы управления образованием. 

В Бийске выпускникам прошлых лет для участия в ЕГЭ 2018 г. необходимо обратиться в МКУ «Управление образования Администрации г.Бийска», ул. Л. Толстого, 144 (кабинет № 22).

Регистрация на участие в ЕГЭ продлится до 1 февраля 2018 года.

Подробную информацию по вопросам ЕГЭ можно узнать по телефону «горячей линии» в городе Бийске 33 74 45.

Пакет документов, который необходимо предъявить при подаче заявления – во вложенном файле.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 11:46
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