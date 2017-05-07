Найден самый большой след динозавра

Австралийские археологи обнаружили его на западном побережье страны.

Среди следов, датируемых 127 — 140 миллионами лет до нашей эры, учёные нашли отпечаток лапы длиной 1,75 метра. Скорее всего, он был оставлен травоядным зауроподом. Это самый большой отпечаток, известный на сегодня палеонтологам.