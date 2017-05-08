Найден самый большой след динозавра

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 20:48

Найден самый большой след динозавра

Найден самый большой след динозавра

Австралийские археологи обнаружили его на западном побережье страны.

Среди следов, датируемых 127 — 140 миллионами лет до нашей эры, учёные нашли отпечаток лапы длиной 1,75 метра. Скорее всего, он был оставлен травоядным зауроподом. Это самый большой отпечаток, известный на сегодня палеонтологам. 

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Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 20:48
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