Найден самый большой след динозавра

Австралийские археологи обнаружили его на западном побережье страны.
Среди следов, датируемых 127 — 140 миллионами лет до нашей эры, учёные нашли отпечаток лапы длиной 1,75 метра. Скорее всего, он был оставлен травоядным зауроподом. Это самый большой отпечаток, известный на сегодня палеонтологам.
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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