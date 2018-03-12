Насос гидроусилителя руля | Принцип работы

Что такое гидроусилитель руля сегодня уже знаком многим владельцам автомобилей. Из названия понятно, что этот механизм относится к рулевой части транспортного средства. С помощью гидроусилителя управление автомобилем значительно облегчается, как в движении, так и стояночном варианте (при работающем двигателе).

Перейдя по ссылке https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/nasosy-203 можно подобрать насосы гидроусилителя руля.

Изобретение этого важного механизма было обусловлено тем, чтобы добиться более комфортного вождения транспортным средством. Это хорошо знают те водители, кому приходилось, а многих еще приходится, управлять автомобилем, где гидроусилитель не предусмотрен. Наличие гидроусилителя также обеспечивает более безопасное вождение.

Устройство гидроусилителя под капотом автомобиля не занимает много места. Его конструкция создана таким образом, что она может поглощать ударную вибрацию, которая исходит от колес во время движения на рулевую баранку. Работа гидроусилителя не создает шума, и его наличие способствует безаварийному движению по дорогам.

Принцип работы ГУР

Главная основа в принципе работы гидроусилителя заключается в том, что при его работе с различными распределителями (осевыми и роторными), происходит перемещение золотника, когда вращается рулевое колесо. Начало работы согласовано с работой насоса, который формирует нужное давление в блоке рулевого механизма. Вращение рулевой баранки обеспечивает движение золотника, перекрывая одновременно определенную сливную магистраль. В этот момент рабочая жидкость, оказываясь под давлением, направляется в конкретные предусмотренные полости гидравлического цилиндра. Шток под действием гидравлического усилия начинает давить на поршень, который в свою очередь влияет на колесную пару, поворачивая их в нужную сторону.

Поворачиваясь, колеса определяют направление корпуса распределителя в ту сторону, куда двигается золотник. После остановки золотника, начинается восстановление положения распределителя. Жидкость сливается в специальную камеру. Насос работает, продолжая качать жидкость по системе. При положении руля «прямо», вся система останавливается.