Недвижимость в Черногории: достоинства

mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 01:58

Недвижимость в Черногории: достоинства

Черногория расположена на побережье чудесного Средиземного моря, и этот уголок великолепно смотрится вместе с потрясающей природой и прекрасным климатом. Ни один человек не останется равнодушным, если хотя бы раз, здесь побывал.

О происхождении этого изумительного края, жители слагают легенды. Пейзажи этого небольшого участка земли захватывают дух. Многие наши соотечественники после того, как распался Советский Союз, устремились в этот замечательный край за покупкой недвижимости. На сайте value1estates.com можно подобрать недвижимость в Черногории.

С каждым годом растёт популярность этого края, а с ней и черногорский рынок недвижимости. Не только великолепная природа с мягким климатом, привлекает массу желающих приобрести недвижимость. Большинство россиян стремятся в независимое государство, которое скоро вступит в Евросоюз. Инвестирование в недвижимость Черногории считается самым выгодным потому, что этот рынок недвижимости в настоящий момент ликвиден, а через несколько лет цены на недвижимость поднимутся до 30%. Перейдя по ссылке value1estates.com/houses можно подобрать дом в Черногории.

К главному достоинству можно отнести, доступный для многих, режим налогообложения. Правительство этого маленького государства поддерживает его стабильность, как в экономическом, так и в политическом состоянии. Черногория старается привлечь в страну, как можно больше иностранного капитала. Правительство данной страны издало специальный закон, защищающий иностранных владельцев домов,на её территории. В Черногории достаточно мал уровень преступности, поэтому вероятность мошенничества при сделках с недвижимостью, практически исключена.

Стоимость недвижимости в этом государстве определяется по некоторым параметрам:
•Отдалённость недвижимости от моря;
•Размер площади;
•Внешний вид объекта;
•Возраст дома.
Большим спросом пользуется недвижимость Боко-Которской бухты, а также объекты в Будванской Ривьере. Но стоимость недвижимости в этом райском уголке намного ниже, чем во многих европейских странах. Цены на недвижимость колеблются, от выше указанных характеристик, какой-то объект может стоять дешевле, а другой дороже.

 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 01:58
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