Немецкие напольные часы – эталон стиля и качества

При покупке дорогостоящих часов, которые должны служить особой нотой дизайна и работать без перебоев, как никогда важно обращать внимание на страну производителя. Наиболее популярными моделями являются немецкие напольные часы — гарантия качества, надежности и долгой эксплуатации в любых условиях.

Преимущества немецких часов

Использование современных технологий производства напольных часов, применение инновационного оборудования, проработка деталей корпуса, качественные материалы — все это делает напольные часы из Германии желанным предметом интерьера в любом стиле. Маятник и стрелки немецких моделей работают без сбоев, а корпус отличается прочностью и не требует особого ухода. Конструкция сделана из благородных пород дерева, экологична и безопасна для всей семьи. Покрытие несколькими слоями лака защищает часы от внешних повреждений, стеклянные вставки изготовлены из очень прочного материала и выдерживают любые нагрузки. Таким образом, устройство не требует дополнительной защиты при транспортировке, стойко переносит перепады температур и невосприимчиво к влаге. Одним из важных критериев выбора часов является звук боя. В моделях из Германии он отличается особой мелодичностью, поэтому конструкция способна обеспечить удобный и комфортный отдых в течение суток.

Утонченный и лаконичный дизайн

Немецкие часы отличаются не только качественной конструкцией и надежностью механизма, но и уникальным дизайном. Множество изделий с оригинальными вставками, металлическими элементами, стилизованными под золото и серебро, впишутся в роскошный интерьер в стиле рококо, барокко, классицизм, а необычные формы, универсальные подставки и специфическими орнаменты подойдут для более популярных авангарда, модерна и минимализма. При этом модели, стилизованные под старину, благодаря профессиональному подбору декоративных элементов и цветовой гамме, легко станут ярким украшением современных интерьеров, а необычные конструкции — выделят комнату в строгом классическом стиле.

В интернет-магазине напольныечасы.рф представлен широкий ассортимент моделей от известных немецких производителей. Напольные, каминные, настольные и настенные устройства позволяют подобрать универсальный вариант для каждого интерьера, а многочисленные акции и скидки — сэкономить на покупке универсального предмета декора.