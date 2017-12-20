Необходимые документы для аренды автомобиля

Иногда возникают жизненные ситуации, при которых необходимо взять в аренду транспортное средство. Тогда гражданин начинает искать фирму, которая может дать авто, на прокат. Многие из автолюбителей хотят взять в аренду машину по недорогой цене, что является главным критерием выбора.



Но чтобы пользоваться такой услугой, как «Аренда автомобилей в Москве», а также «аренда авто в Сургуте» или «прокат авто в Нижневартовске«, необходимо собрать пакет документов.

Если гражданин, проживает в Москве, то ему достаточно, в компанию по аренде авто, предоставить личный паспорт и права на вождение. С этими документами автолюбителю будет выдан на прокат любой автомобиль.

В том случае, если в агентство по аренде автомобилей обращается человек, не проживающий в этом городе, то ему нужно, кроме основных документов, предъявить ей полис медицинского страхования и свою кредитную карточку, так как оплата услуги происходит безналичным расчётом. Этим правилом пользуются не все фирмы, но многие из них.

Если гражданин является иногородним жителем, но имеет поручителя, то может взять машину на прокат, расплатившись любым способом.

Для жителей СНГ, при оформлении транспортного средства в прокат, нужны документы:

•Права на вождение;

•Справка о количестве лет вождения, в который должен быть срок, не меньше 2-х лет;

•Перевод удостоверения водителя на русский язык, заверенный нотариусом, с записями, подтверждающими категорию вождения.

Существуют исключения для иностранцев, проживающих в России. Для них не нужен перевод водительских прав, заверенных официально. С них требуют визу в страну и кредитку.

Сделка по аренде транспортного средства, происходит в офисе организации, где сразу же заверяется.

Стороны заключают между собой договор аренды, с указанием условий проката и последующего его возврата. В договоре оговаривается:

что необходимо сделать, если случилась поломка авто или произошло ДТП;

кроме этого, в договоре прописывается количество топлива в баке машины, которое требуется вернуть.

В зависимости от того, какую марку транспортного средства взял гражданин на прокат, зависит стоимость аренды за сутки, которая оговаривается отдельно, так же, как и сумма залога.

Условия аренды транспорта, и требуемые документы для проката, могут меняться в организации, предоставляющей услуги.