Необходимые документы для виз

Любой человек, который впервые собирается делать визу, представляет себе этот процесс как нечто невозможно долгое и только спустя время осознает, что ничего в этом сложного нет и всё происходящее не сложнее подготовки документов для обычного паспорта. Однако, стоит учесть, что подаче документов на визу, будет отличаться от одной страны к другой. Хватить тянуть, пришло время разбираться в основных моментах оформления шенгенской визы в посольстве и МФЦ Визовый Центр.

Прежде чем начать оформлять визу, вы должны быть готовы, что запросы у каждой страны будут отличаться по следующим пунктам:

•перечень документов на выезд способен сильно отличаться;

•финальная стоимость услуг будет зависеть от самого процесса;

•порядок получения и общие правила везде разные.

Перед тем как подать заявку на получение визы, нужно заранее определиться с её типом. Для одноразового посещения, двухразового или даже многоразового.

Чтобы оформить саму визу, понадобятся следующие документы:

•в самом начале, вас попросят предоставить оригинал загранпаспорта и копию всех его страниц. Перед его подачей, убедитесь, что его срок действие не закончится раньше чем за 3 месяца до окончания срока действия визы. Если вы располагаете ещё одним загранпаспортом, обязательно снимите с него копию;

•следующим этапом, станет предоставление копии всех страниц паспорта вашей страны и его оригинала. Последний, будет возвращен сразу после его проверки;

•заранее заполненная анкета страны, в которую вы собрались. Взять её можно в официальном посольстве, визовом центре или скачав экземпляр с интернета;

•обязательно должна быть снята копия с индикационного кода;

•не стоит забывать и о нескольких цветных фото, сделанных на белом фоне и соответствовать размерам 3,5 х 4,5 см, лицо в данном случае, должно занимать 70-80% от всей фотографии.

Помимо личных данных, вас могут попросить предоставить гарантийные документы, что вы вернётесь к себе в страну. Здесь подойдут:

•справка с места работы;

•обратный билет;

•обязательная медицинская страховка, без которой можно забыть о путешествии в другую страну;

•доказательства платёжеспособности посредством предоставления брони в отель или другое место для проживания.