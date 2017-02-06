«Никто не забыт»: фронтовик перед смертью бомжевал под Волгоградом

А чиновники об этом ни сном ни духом.

В январе в посёлке Городище Волгоградской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Зеновьев, которому два последних года жизни пришлось жить в сарае. Только после смерти фронтовика выяснилось, что в его доме живут посторонние люди, а его пенсию в 30 тысяч рублей кто-то получал за него.

«Мы и не знали, что дедушка, оказывается, в собственном доме не жил, — прокомментировали историю местные чиновники. — Каждый год ходили его поздравлять открыточкой на 9 Мая и 2 февраля, он ни слова не говорил об этом. Думали, он часто на скамейке на улице лежит — просто воздухом свежим дышит, проветривается. Родственники его тоже вопрос не поднимали».

Тело ветерана пролежало невостребованным в морге несколько дней, пока волонтёры не собрали деньги на похороны.