Ночью ждут усиления ветра

МЧС предупреждает, что в ночь ветер может усилиться до 22 метров в секунду.

Также ночью на 27-е декабря ожидаются гололедица, снежные заносы и похолодание. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дороге.