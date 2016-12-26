Ночью ждут усиления ветра

МЧС предупреждает, что в ночь ветер может усилиться до 22 метров в секунду.
Также ночью на 27-е декабря ожидаются гололедица, снежные заносы и похолодание. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дороге.
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