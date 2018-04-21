Новые правила взаимодействия госавтоинспекторов и водителей обсудили в Бийске

Руководство МУ МВД России «Бийское» обсудило с представителями общественности вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и проблемы взаимоотношений полиции и общества.

С основным докладом на очередном заседании Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» выступил начальник отдела ГИБДД подполковник полиции Александр Литуновских. Он довёл до сведения присутствующих информацию об основных изменениях Административного регламента, затрагивающих права инспекторов дорожно-патрульной службы и интересы автолюбителей.

В частности, Александр Литуновских разъяснил присутствующим, что согласно новой редакции Административного регламента, сотрудники ГИБДД теперь официально могут останавливать на дороге транспортные средства для проверки документов в любом месте, а не только на стационарных постах.

В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото- видеофиксации нарушений ПДД, патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети.

Так же начальник ГИБДД отметил, что в предыдущем регламенте было запрещено устанавливать камеры фиксации в зоне действия временных (желтых) дорожных знаков. Сейчас этот запрет снят. Комплексы фото-видеофиксации нарушений теперь монтируют владельцы автодорог. На балансе ГИБДД такого оборудования больше нет.

Бурное обсуждение представителей общественности вызвали изменения, затрагивающие права автомобилистов. В частности, одобрение вызвало то, что несмотря на исключение из регламента ограничений по съемке автолюбителями госавтоинспектора, снимать действия представителя закона не запрещается. Исключение из документа указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом.

Положительную реакцию членов общественного совета вызвала и закрепленная новым документом норма, по которой сотрудники ГИБДД должны, по возможности, все свои действия совершать в зоне видеорегистраторов, которыми на сегодняшний день оборудованы все патрульные автомобили. Данное требование позволяет избегать фактов коррупции и должностных нарушений.

Тему взаимоотношений инспекторов дорожно-патрульной службы и автолюбителей продолжил начальник Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Иван Языков. Он отметил, что те требования, которые должны соблюдать все участники дорожного движения, в первую очередь предъявляются к самим полицейским. Строгие внутриведомственные проверки осуществляются ежедневно.

— Наводить порядок мы начинаем с себя. И я в числе первых, кто всегда готов пройти соответствующую проверку — заявил Иван Языков. — Надо понимать, что все проверки на дорогах проводятся ради общей безопасности. Досадно, когда граждане это не понимают и нередко вступают в полемику с инспектором, умышленно раздувая конфликт. Сотрудники полиции нацелены на выстраивание партнёрских отношений с населением, и все их действия — во благо. Надеемся, что вы, как представители общественности, донесёте эту мысль до населения — сказал в своём обращении к членам общественного совета полковник Языков.

Поднятая на заседании тема оказалась злободневной и вызвала много вопросов со стороны представителей общественности. На каждый из них представители полиции дали обоснованный ответ.

Источник: МУ МВД России «Бийское»