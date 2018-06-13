О болтовых соединителях 4СБ и их применении

Основное предназначение в коммунальном хозяйстве, энергоснабжении и быту – электромонтажное соединение круглых и секторных жил моножильных и многопроводных кабелей из алюминия и меди сечением от 25 до 240 кв. мм. Закрепление осуществляется способом завинчивания расположенных в ряд болтов до срыва головки, что свидетельствует о достижении максимально надежного соединения. Выдерживает напряжение в сети до 10 кВ.

Производство изделия регламентируется техническими условиями 3449-014-99856433-2013. На каждом из них проставлен логотип производителя и маркировка, указывающая диапазон допустимых для соединения сечений. Материал, используемый для корпуса и болтов – прочный алюминиевый сплав без нанесения на его поверхность дополнительного покрытия.

Кабельные соединители 4СБ имеют внутренние насечки (рифление), обеспечивающие особую прочность контакта. После срыва головок в процессе завинчивания и последующего демонтажа повторному использованию гильза не подлежит.

Преимущества и особенности соединителей 4СБ

Популярность и преимущества данного электротехнического изделия объясняется следующими факторами:

мультиразмерность (широкий диапазон применения);

простой и быстрый монтаж;

высокая прочность соединения;

долгий срок эксплуатации, ударопрочность, антикоррозийность и вандалоустойчивость;

полное соответствие принятым в России и мире стандартам;

электромонтаж выполняется без специнструментов;

может использоваться в помещениях и на открытом воздухе — выдерживает перепады температур (от -40 до +40 градусов С);

безопасность монтажа и эксплуатации.

Установить болтовые соединители 4СБ можно самостоятельно, без привлечения высококвалифицированного электрика, что, безусловно, является дополнительным плюсом ко всем вышеперечисленным достоинствам.

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