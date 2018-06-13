О болтовых соединителях 4СБ и их применении

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 18:24

О болтовых соединителях 4СБ и их применении

Основное предназначение в коммунальном хозяйстве, энергоснабжении и быту – электромонтажное соединение круглых и секторных жил моножильных и многопроводных кабелей из алюминия и меди сечением от 25 до 240 кв. мм. Закрепление осуществляется способом завинчивания расположенных в ряд болтов до срыва головки, что свидетельствует о достижении максимально надежного соединения. Выдерживает напряжение в сети до 10 кВ.

Производство изделия регламентируется техническими условиями 3449-014-99856433-2013. На каждом из них проставлен логотип производителя и маркировка, указывающая диапазон допустимых для соединения сечений. Материал, используемый для корпуса и болтов – прочный алюминиевый сплав без нанесения на его поверхность дополнительного покрытия.

Кабельные соединители 4СБ имеют внутренние насечки (рифление), обеспечивающие особую прочность контакта. После срыва головок в процессе завинчивания и последующего демонтажа повторному использованию гильза не подлежит.

Преимущества и особенности соединителей 4СБ

Популярность и преимущества данного электротехнического изделия объясняется следующими факторами:

  • мультиразмерность (широкий диапазон применения);
  • простой и быстрый монтаж;
  • высокая прочность соединения;
  • долгий срок эксплуатации, ударопрочность, антикоррозийность и вандалоустойчивость;
  • полное соответствие принятым в России и мире стандартам;
  • электромонтаж выполняется без специнструментов;
  • может использоваться в помещениях и на открытом воздухе — выдерживает перепады температур (от -40 до +40 градусов С);
  • безопасность монтажа и эксплуатации.

Установить болтовые соединители 4СБ можно самостоятельно, без привлечения высококвалифицированного электрика, что, безусловно, является дополнительным плюсом ко всем вышеперечисленным достоинствам.

Узнать больше и изучить ассортимент электротехнических товаров вы можете на сайте интернет-магазина «Z.Kabel», реализующего продукцию от завода-изготовителя ЗЭТА. Задать вопросы, касающиеся характеристик и наличия на складе товаров, представленных в каталоге, можно по телефону 8-800-200-72-36. Наряду с гильзами-соединителями производитель выпускает широкий спектр прочих изделий, используемых для производства электромонтажных работ, как по общепринятым стандартам, так и по индивидуальным заказам с заданными параметрами.

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mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 18:24
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