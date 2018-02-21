О финансовой поддержке из средств маткапитала на дошкольное образование

Сегодня совсем не обязательно дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на получение материнского сертификата, для того, чтобы направить его средства на дошкольное образование детей.

С начала 2018 года в программу материнского (семейного) капитала внесены существенные дополнения.

Владельцы сертификатов могут направить средства государственной поддержки на оплату услуг дошкольного образования и присмотра за ребенком, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал. Родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети).

Непременным условием для образовательных организаций и организаций, предоставляющих услуги по обучению (наряду с прочими направлениями), является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

— Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал, — отмечает начальник отдела социальных выплат краевого Отделения ПФР Яна Позднякова. — С этого года алтайские семьи получат финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь маткапитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. С начала 2018 года от жителей Алтайского края принято 85 заявлений по направлению материнского капитала на образование детей, из них 65 — на дошкольное образование. Из этих 65 заявлений 16 принято от семей, у которых ребенок, давший право на сертификат, не достиг еще трехлетнего возраста.

Напомним, что размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 026 руб.