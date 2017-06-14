Обь в Барнауле почти достигла критической отметки

Уровень Оби в Барнауле к утру понедельника, 22 мая, почти достиг критической отметки, составив 536 сантиметров над нулем водомерного столба, — пишет Амик.ру.
За сутки вода поднялась на 12 сантиметров. Критическое значение Оби в краевой столице, напомним, составляет 540 сантиметров. При достижении этой отметки в Барнауле начинается подтопление микрорайона Затон.
Ранее специалисты предупреждали, что вторая волна паводка в Алтайском крае в текущем году может быть очень непростой.
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Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
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Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
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Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
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Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
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Артур
Отличные заборы!Читать статью
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