Обь в Барнауле почти достигла критической отметки

Уровень Оби в Барнауле к утру понедельника, 22 мая, почти достиг критической отметки, составив 536 сантиметров над нулем водомерного столба, — пишет Амик.ру.
За сутки вода поднялась на 12 сантиметров. Критическое значение Оби в краевой столице, напомним, составляет 540 сантиметров. При достижении этой отметки в Барнауле начинается подтопление микрорайона Затон.
Ранее специалисты предупреждали, что вторая волна паводка в Алтайском крае в текущем году может быть очень непростой.
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