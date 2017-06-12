Обь в Барнауле почти достигла критической отметки

Уровень Оби в Барнауле к утру понедельника, 22 мая, почти достиг критической отметки, составив 536 сантиметров над нулем водомерного столба, — пишет Амик.ру.

За сутки вода поднялась на 12 сантиметров. Критическое значение Оби в краевой столице, напомним, составляет 540 сантиметров. При достижении этой отметки в Барнауле начинается подтопление микрорайона Затон.

Ранее специалисты предупреждали, что вторая волна паводка в Алтайском крае в текущем году может быть очень непростой.