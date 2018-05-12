Обострение хронических заболеваний нужно снимать в стационаре

mavit
Автор: mavit Май 12, 2018 18:51

Обострение хронических заболеваний нужно снимать в стационаре

Как и в случае обострения других тяжелых хронических заболеваний, с алкогольным срывом нужно справляться в стационаре. В противном случае велика вероятность развития осложнений, к которым относятся инфаркт, инсульт, делирий и так далее.Тем не менее, многие предпочитают лечить запой на дому, считая, что так потратят меньше денег. Многие не любят больницы и не готовы ради своего здоровья преодолевать свои предубеждения.

Аргументы в пользу стационара следующие. Как уже говорилось, существенно снижается риск осложнений. В домашних условиях родственники часто не понимают, что с больным на фоне вытрезвления что-то происходят. Так проходят незамеченные микроинсульты и микроинфаркты.

Однако есть осложнения, которые обостряются настолько, что без помощи врача уже не обойтись. И это не только проблемы с сердцем и сосудами головного мозга. Мы говорим о развитии психоза. Он может возникнуть в течение первых шести суток трезвости. Всем кажется, что человек уже пришел в норму. И вдруг, на фоне мнимого благополучия он начинает себя очень странно вести. Сначала всем кажется, что человек «придуривается». Но довольно быстро становится понятно, что дело значительно серьезнее. В результате пациента госпитализируют, но уже не в наркологическую, а в психиатрическую клинику.

Мы советуем избегать экспериментов в этой области. И не стоит экономить. На самом деле лечение в СПб алкоголизма весьма доступно. (Не говоря о том, что есть возможность получить бесплатную наркологическую помощь.) Взвесьте все за и против. Посмотрите, сколько Вы сэкономите, если будете вызывать 5 дней подряд нарколога на дом вместо того, чтобы положить пьющего человека на 5 дней в больницу. Разница небольшая. При это в случае госпитализации Вам не нужно думать о том, что человек при первой же возможности побежит в магазин за спиртным. Вы сможете спать по ночам вместо того, чтобы его караулить. В конце концов, Вы сможете эти 5 дней отдохнуть. После выписки Вашего мужа (жены) Вам потребуются силы, чтобы поддерживать его в стремлении вести трезвый образ жизни.

В рамках лечения больной получает нейролептическую, ноотропную, седативную, поддерживающую терапию. С ним начинает работать психолог, который помогает сформировать установку на отказ от алкоголя. Вместе с психологом пациент формирует трезвый взгляд на жизнь.

Добавим, что платная наркологическая помощь оказывается на анонимной основе. Близкий Вам человек не рискует работой и водительскими правами, как происходит в случае получения бесплатной помощи. Никто не узнает о его заболевании.

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mavit
Автор: mavit Май 12, 2018 18:51
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