Общество защиты животных «Преданность» просит срочной помощи!

За 3 года благодаря помощи неравнодушных бийчан и предприятий города обществу защиты животных «Преданность» удалось восстановить все коммуникации (водоснабжение, канализацию, электроэнергию) в занимаемом помещении, построить вольеры, закупить необходимый инвентарь.

Результатом совместных усилий стала возможность единовременно содержать в пункте льготной стерилизации и реабилитации бездомных животных (сокр. – ПЛС) 150 собак и 60 кошек. Сейчас «Преданность» строит 3 уличных вольера для взрослых собак, закупает карантинные клетки для малышей.

Сегодня Обществу срочно требуется помощь – экстренный ремонт аварийной крыши. Необходимы строительные материалы, рабочие руки, инструменты. «Преданность» надеялась перезимовать, но, к сожалению, минувшей ночью очень сильно просела крыша, и затопить котёл стало невозможным, к тому же, есть риск перемерзания отопительной системы. Более 200 животных рискуют замёрзнуть предстоящей зимой.

И всё это в условиях ежедневной работы по отлову бездомных собак и кошек и проведению операций по стерилизации. Только щенков сейчас в очереди 18 пометов. Полностью остановить работу и копить средства на ремонт крыши – абсурдный выход из сложной ситуации.

Общество защиты животных «Преданность» убедительно просит бийчан, бизнесменов, руководителей предприятий помочь по мере своих сил и возможностей. Только вместе мы сможем спасти бездомных животных! Звоните 8 903 912 27 75. «Преданность примет ЛЮБУЮ помощь!