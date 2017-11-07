Общество защиты животных «Преданность» просит срочной помощи!

mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 05:45

Общество защиты животных «Преданность» просит срочной помощи!

Общество защиты животных «Преданность» просит срочной помощи!

За 3 года благодаря помощи неравнодушных бийчан и предприятий города обществу защиты животных «Преданность» удалось восстановить все коммуникации (водоснабжение, канализацию, электроэнергию) в занимаемом помещении, построить вольеры, закупить необходимый инвентарь. 

Результатом совместных усилий стала возможность единовременно содержать в пункте льготной стерилизации и реабилитации бездомных животных (сокр. – ПЛС) 150 собак и 60 кошек. Сейчас «Преданность» строит 3 уличных вольера для взрослых собак, закупает карантинные клетки для малышей. 

Сегодня Обществу срочно требуется помощь – экстренный ремонт аварийной крыши. Необходимы строительные материалы, рабочие руки, инструменты. «Преданность» надеялась перезимовать, но, к сожалению, минувшей ночью очень сильно просела крыша, и затопить котёл стало невозможным, к тому же, есть риск перемерзания отопительной системы. Более 200 животных рискуют замёрзнуть предстоящей зимой.

И всё это в условиях ежедневной работы по отлову бездомных собак и кошек и проведению операций по стерилизации. Только щенков сейчас в очереди 18 пометов. Полностью остановить работу и копить средства на ремонт крыши – абсурдный выход из сложной ситуации.

Общество защиты животных «Преданность» убедительно просит бийчан, бизнесменов, руководителей предприятий помочь по мере своих сил и возможностей. Только вместе мы сможем спасти бездомных животных! Звоните 8 903 912 27 75. «Преданность примет ЛЮБУЮ помощь!

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 05:45
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