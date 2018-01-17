Общество находятся на пороге бедности

Мы живем в таком мире, где большинство слоев общества находятся на пороге бедности. К сожалению, пока с этой всемирной несправедливостью бороться невозможно – огромные корпорации рушат малый бизнес, государственных отчислений не хватает даже на оплату жилищных услуг, а цены на продукты и топливо растут с каждым днем.

И все же, благодаря деятельности предприимчивых людей, иногда появляются структуры, дающие возможность заработать людям, которые в силу определенных причин оказались «за бортом». В эту печальную статистику входят наименее защищенные слои общества: студенты, пенсионеры, временно безработные люди трудоспособного возраста, молодые мамы в декрете и т.д. Если вы относитесь к какой-нибудь из этих групп населения, прямо сейчас мы предлагаем вам выгодную вакансию – «курьер с ежедневной оплатой».

Эта работа даст вам возможность не только обеспечить себе безбедную жизнь, но и никогда больше не нуждаться в помощи родителей, родственников, государства или банковских структур! Вы сами распоряжаетесь свой жизнью – хватит полагаться на выплаты от государства и различных фондов, на мизерные пенсии и стипендии, на недобропорядочных работодателей и плохие должности. Мы даем вам прекрасную альтернативу – от вас требуется лишь ознакомиться с перечнем вакансий, выбрать подходящую и подать заявку в любой удобной вам форме. Оператор перезвонит вам в течение одного рабочего дня, сразу после обработки резюме. Измените свою жизнь уже сегодня – это не так сложно, как вам кажется.

Сфера деятельности

Компания ДОСТАВИСТА занимается доставкой заказов по Москве и Московской области. Мы ведем профессиональную деятельность не так давно, но уже можем с уверенностью сказать, что предоставляем одни из самых качественных услуг подобного типа в России. Огромная популярность и безупречная репутация нашей службы сформировалась благодаря лояльному отношению к каждому уважаемому клиенту, честной и ответственной работе и адекватной ценовой политике. Но большую роль играет также штат прекрасных сотрудников – наши курьеры всегда готовы доставить заказ в любую точку города. Оперативность, надежность, коммуникабельность – вот лишь часть достоинств нашей команды. Если вы готовы учиться, развиваться, повышать навыки коммуникабельности и ориентировки в пространстве, милости просим в нашу команду!

Преимущества работы курьером с ежедневной оплатой

Нет необходимости экономить и считать последние копейки. Срочно понадобились деньги? Возьмите еще один заказ и получите оплату сразу после выполнения;

Вы можете самостоятельно регулировать степень занятости и ежедневного дохода. Например, если вы хотите отдохнуть, можете взять один-два заказа за день, либо вовсе не выйти на работу. В то же время, если вам понадобится крупная сумма, вы просто можете вначале смены взять максимально возможное количество заказов и выручить в течение одного рабочего дня 3-5 тысяч рублей.

Кроме того, вы можете доставлять посылки пешком (http://dostavista.work/vakansiya-peshij-kurer/), на общественном транспорте, на собственном автомобиле. Вариативность очень широка. Свяжитесь с нами любы удобным для вас способом, чтобы узнать все детали и условия работы, а также подать заявку и пройти собеседование. Мы с нетерпением ждем вашего звонка!