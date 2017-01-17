Обслуживание сплит-систем: особенности
Современные сплит-системы — это надежные установки, которые отличаются длительностью эксплуатации и бесперебойным функционированием. Однако для того чтобы кондиционер работал исправно как можно дольше, не обойтись без его регулярного обслуживания, которое заключается в контроле работы оборудования, а также в устранении неисправностей при необходимости.
Техническое обслуживание таких систем осуществляют специализированные компании, с которыми заключается договор. В этом документе прописываются разновидности работ, а также частота обслуживания (оно может быть по месяцам или по кварталам).
Что входит в обслуживание современных сплит-систем? Ниже приведен приблизительный перечень работ:
- Тестирование функционирования системы в целом (для этого используется специальное диагностическое оборудование, с помощью которого можно буквально за несколько минут обнаружить неисправность).
- Визуальный осмотр установки на предмет различных повреждений, восприятие на слух работы вентиляторов и фильтров (посторонние звуки из этих деталей – признак засора или другой неисправности).
- Своевременное и регулярное очищение фильтров – это залог исправной работы кондиционера. Очищение осуществляется с помощью специального оборудования и моющих средств. Если фильтр пришел в негодность, производится его полная замена.
- Измерение температурного режима, при котором осуществляется всасывание и нагнетание.
- Измерение уровня давления, при котором работает сплит-система. При таких измерительных работах используются специальные датчики, которые могут в точности измерить значения.
- Изучение информации, которая получена от микропроцессора. Такие данные также указывают на уровень давления и влажности.
- Проверка целостности трубок и креплений.
Нередко при диагностике и обслуживании требуется заменить отдельные детали в кондиционере. При этом специалисты профессиональных компаний используют только оригинальные запчасти от производителя самой сплит-системы. Благодаря этому удается продлить срок эксплуатации данной установки.
Стоит отметить, что диагностика и регулярное обслуживание – это работы, которые должны проводиться не только в отношении промышленных охладительных установок. Бытовые кондиционеры также требуют регулярного контроля и своевременного устранения поломок. К основным причинам возникновения неисправностей в такой техники можно отнести следующее:
- Работа кондиционера при несоблюдении температурного режима на улицах (при низких или слишком высоких температурах).
- Слишком долгая эксплуатация фильтров при отсутствии их своевременной очистки.
- Засорение других деталей кондиционера.
- Выход из строя компрессора.
Благодаря своевременной работе обслуживающих компаний удается быстро выявить поломку и устранить ее с минимальными потерями.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий