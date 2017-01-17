Обслуживание сплит-систем: особенности

Современные сплит-системы — это надежные установки, которые отличаются длительностью эксплуатации и бесперебойным функционированием. Однако для того чтобы кондиционер работал исправно как можно дольше, не обойтись без его регулярного обслуживания, которое заключается в контроле работы оборудования, а также в устранении неисправностей при необходимости.

Техническое обслуживание таких систем осуществляют специализированные компании, с которыми заключается договор. В этом документе прописываются разновидности работ, а также частота обслуживания (оно может быть по месяцам или по кварталам).

Что входит в обслуживание современных сплит-систем? Ниже приведен приблизительный перечень работ:

Тестирование функционирования системы в целом (для этого используется специальное диагностическое оборудование, с помощью которого можно буквально за несколько минут обнаружить неисправность). Визуальный осмотр установки на предмет различных повреждений, восприятие на слух работы вентиляторов и фильтров (посторонние звуки из этих деталей – признак засора или другой неисправности). Своевременное и регулярное очищение фильтров – это залог исправной работы кондиционера. Очищение осуществляется с помощью специального оборудования и моющих средств. Если фильтр пришел в негодность, производится его полная замена. Измерение температурного режима, при котором осуществляется всасывание и нагнетание. Измерение уровня давления, при котором работает сплит-система. При таких измерительных работах используются специальные датчики, которые могут в точности измерить значения. Изучение информации, которая получена от микропроцессора. Такие данные также указывают на уровень давления и влажности. Проверка целостности трубок и креплений.

Нередко при диагностике и обслуживании требуется заменить отдельные детали в кондиционере. При этом специалисты профессиональных компаний используют только оригинальные запчасти от производителя самой сплит-системы. Благодаря этому удается продлить срок эксплуатации данной установки.

Стоит отметить, что диагностика и регулярное обслуживание – это работы, которые должны проводиться не только в отношении промышленных охладительных установок. Бытовые кондиционеры также требуют регулярного контроля и своевременного устранения поломок. К основным причинам возникновения неисправностей в такой техники можно отнести следующее:

Работа кондиционера при несоблюдении температурного режима на улицах (при низких или слишком высоких температурах). Слишком долгая эксплуатация фильтров при отсутствии их своевременной очистки. Засорение других деталей кондиционера. Выход из строя компрессора.

Благодаря своевременной работе обслуживающих компаний удается быстро выявить поломку и устранить ее с минимальными потерями.