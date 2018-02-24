Обучение обучению — рознь

Для того, чтобы подобрать подходящий курс обучения, нужно понимать, что вы хотите получить в итоге: новые знания или новые знания и документ, установленного образца. И вот почему. Специалист по маркетингу, набирающий в поисковой строке «курсы интернет маркетолог», с целью найти подходящее обучение, может выбрать практически любой понравившийся учебный центр и курс.

Для него не будут принципиальны: количество часов обучения и получение документа. Но будут первичны: изучение новых технологий, методик, прохождение мастер-классов и т.п. Это применимо ко всем курсам бизнес направленности, будь то курсы по менеджменту, управлению персоналом, IT-технологиям или другие подобные. Таким специалистам, ценен практический опыт преподавателя или тренера и выдаваемая ими информация.

А вот, например, руководители и специалисты промышленных, транспортных предприятий, медики, педагоги, которые обязаны повышать свою квалификацию, согласно требованиям законодательства, должны выбирать образовательную организацию и программу обучения, со всей тщательностью. Им, помимо обновления знаний, понадобится свидетельство о прохождении курса, которое подтвердит право продолжать работу.

Как выбрать учебный центр?

С юридической точки зрения, повышение квалификации всегда направлено на повышение профессионального уровня, получение дополнительных компетенций, но в рамках полученной ранее квалификации. Оно всегда завершается проверкой знаний и вручением подтверждающего документа. Проводить это обучение и выдавать документы, может лишь учебный центр, имеющий лицензию на право ведения образовательной деятельности. Выбирая таковой:

отыщите на его сайте лицензию и убедитесь, что планируемое обучение будет легитимным;

обратите внимание на «почасовку» программы, полноценная — должна быть рассчитана, не менее чем на 16 часов, некоторое время назад минимальный срок составлял 72 часа, но законодатель понизил это требование;

ознакомьтесь с программой, убедитесь, что она удовлетворит ваши потребности и вы не потеряете время и деньги впустую;

уточните у менеджера сведения о преподавателе, «чистый» теоретик или тот, кто давно не практикует, вряд ли обладает актуальной и полезной практической информацией, поищите о нём сведения в интернете — востребованные всегда находятся «на слуху»;

найдите реальные отзывы от коллег.

Выполнив этот минимальный перечень, вы обезопасите себя от неверного выбора и получите от повышения квалификации то, что нужно. Повышайте свой профессиональный уровень, «впитывайте» свежие знания, меняйтесь, в том темпе, который требует ситуация и риск остаться «не у дел», обойдёт вас стороной!