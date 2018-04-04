Обзор автомобиля Рено Логан

Концерн Рено регулярно выпускает обновленные автомобили. Сейчас можно выгодно купить Renault Logan в обновленном кузове и с улучшенными параметрами. Во время доработки, производитель постарался максимально снизить цену автомобиля.

Внешнее оформление

Капот автомобиля привлекает внимание более вытянутой оптикой, обновленной фальшрадиаторной решеткой, полосами, которые имеют хромированное покрытие. Задняя и передняя оптика также была улучшена.

Она смотрится гармонично с плавными линиями кузова. В их внутренней части есть блоки квадратной формы, которые указывают направление поворота, а также движение задним ходом. Каждый водитель оценит все особенности во внешнем оформлении.

Интерьер салона

Автомобиль Renault Logan https://renault-favorit.ru/catalog/new/logan/ имеет просторный салон. Комфорт и удобство оценит не только водитель, но и пассажиры. Сидения приобрели другую форму, а производитель принял решение использовать другой материал обивки. Теперь она стала более качественной и приятной к телу.

Центральная консоль имеет вертикальную форму, круглые дефлекторы выделены при помощи хромированной окантовки. Качество пластика осталось на высоком уровне. В более дорогих комплектациях предусмотрен климат-контроль, который имеет необычную панель управления. В автомобиле установлена мультимедийная система, которая оснащена большим сенсорным дисплеем.

К ней можно подключать смартфон и другие гаджеты. Управлять мультимедийной системой можно при помощи разных приложений. В максимальной комплектации предусмотрена кожаная отделка рулевого колеса.

Дополнительные опции и основное оснащение

Базовая версия автомобиля Renault Logan укомплектована ABS системой, тщательной защитой моторного отсека, подушками безопасности в количестве двух штук. Покупателям предлагают и другую версию, которая оборудована следующими функциями:

кондиционер;

электрическое управление передних стекол;

центральный замок;

ГУР.

В максимальной комплектации доступны и другие полезные функции для водителя и пассажиров. Можно воспользоваться противотуманными фарами для улучшения видимости в плохую погоду.

Дополнительно можно приобрести:

боковые подушки безопасности;

парктроник;

датчик дождя;

бортовой компьютер.

Двигатель и трансмиссия

Renault Logan для российского рынка поставляется в прежней линейке двигателей, которые состоят из трех бензиновых установок. Мотор имеет объем в 1,6 литра. Двигатель оборудован 8 клапанами, которые выдают мощность в 82 л.с. Остальные два мотора имеют 16 клапанов. Соответственно их мощность увеличилась до 102 и 113 л.с. Это экономичный автомобиль, который подходит для езды по городу и за его пределами. В версии мотора 1,6 литра расхода составляет 4,5 л. топлива.

Автомобили Renault Logan привлекают внимание своим обновленным кузовом, потому что он стал более габаритным. Длина его увеличилась на 15 см, а высота – на 2 см. Изменения не коснулись колесной базы и ширины кузова. Производитель не увеличил объем багажного отсека. Он вмещает в себя 570 л.

Вместе с размером кузова изменились и привычные диски, резина. В базовой комплектации предусмотрены колеса 185/65 R15. В новой версии седана автолюбители оценят стальные диски. В более дорогостоящих модификациях предусмотрены легкосплавные.

Где приобрести новый Рено Логан?

Автосалон Renault FAVORIT MOTORS предоставил автомобиль Renault Logan для тест-драйва. Это отличная возможность оценить все преимущества, характеристики, мощность и экономичность улучшенного седана.

Покупать новые автомобили Рено без посредников, необходимо у официального дилера Renault FAVORIT MOTORS. Здесь представлена лучшая цена Рено Логан. Можно воспользоваться дополнительными услугами, в том числе кузовным ремонтом любой сложности, ТО Рено Логан, восстановлением первоначальных форм кузова и геометрии, точным компьютерным подбором цвета автомобильной эмали, эвакуацией поврежденного автомобиля.

