Обзор нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line 2017-2018

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 04:10

Обзор нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line 2017-2018

Южнокорейская автомобилестроительная компания предлагает модифицированный внедорожник Киа Рио Х-Лайн. Концептуально автомобиль адаптирован для российских дорог и погодно-климатических условий. Отличительными чертами нового авто являются привлекательность дизайна, практичность в сочетании с универсальностью, хорошие ходовые и скоростные параметры при движении в городской среде и по проселочным дорогам.

Экстерьер

Передняя часть KIA Rio X-Line представлена узкой радиаторной решеткой, отделанной черным глянцем и хромом, бампером с гирляндой светодиодных ДХО. О спортивном характере силуэта свидетельствует ниспадающая крыша, выразительные бока, правильный росчерк арок колес. Кормовая часть со стильными задними фонарями выглядит поджарой, что дополняет облик настоящего кросс-хэтчбека. В нижней части бамперов установлена псевдозащита, а по всему периметру кузова смонтирован оригинальный обвес из неокрашенного высокопрочного пластика. На крыше расположены рейлинги.

Интерьер нового кроссовера

Продуманная эргономика, качественный уровень исполнения всех элементов, добротные материалы внутренней отделки – это характерные черты интерьерной отделки. Все сделано с умом и заботой об удобстве водителя и пассажиров. Стоит отметить объемный, отделанный кожей, мультируль, стильное исполнение приборного щитка. Информационно-развлекательная система представлена цветным дисплеем величиной диагонали 7 дюймов, установленным на центральной консоли. Водительское кресло регулируется по высоте.

Технические характеристики нового Киа Рио

Важными параметрами авто являются:

  • переднеприводность;
  • в базовой комплектации машина оснащена бензиновым силовым агрегатом объемом 1,4 кубических дециметров, мощностью 100 лошадиных сил, способным развивать скорость до 174 километров в час;
  • двигатель агрегирован с 6-тьюступенчатой МКПП;
  • величина клиренса 170 миллиметров;
  • экономный расход топлива – от 5,9 литров на 100 км;
  • продуманная и надежная система активной и пассивной безопасности;
  • вместимость багажника 390 литров.

Купить кроссовер KIA Rio X-Line 2017-2018

Обращаться за обновленными южнокорейскими хэтчбеками нужно к официальному дилеру KIA FAVORIT MOTORS. Авто представлено в четырех комплектациях Comfort, Luxe, Prestige AV, Premium https://www.kia-favorit.ru/catalog/new/rio_x-line/komplektacii-i-ceny/. Цена зависит от модификации, ходовых, скоростных характеристик, наличия дополнительных опций.

Выражаем благодарность автосалону KIA FAVORIT MOTORS https://www.kia-favorit.ru/ за возможность провести тест-драйв на предоставленном автомобиле. Обращайтесь в автосалон для выгодной покупки новых комфортных, эффектных, компактных автомобилей. Продажа открыта с ноября прошлого года.

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mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 04:10
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