Обзор систем отопления от ведущих производителей

Суровая зима заставляет многих владельцев загородных домов задуматься о налаживании системы отопления.

Преимущества одноконтурных газовых котлов:

газ – дешевое и эффективное топливо;

автономность в работе;

простой монтаж;

компактные размеры;

газовые одноконтурные котлы значительно дешевле двухконтурных моделей.

Агрегаты с одним контуром предназначены только для обогрева помещений. Чтобы расширить их возможности, можно приобрести и подключить к ним бойлер для нагрева воды.

При выборе модели стоит ориентироваться на такие характеристики котлов, как производитель, мощность, материал изготовления агрегата и комплектующих, удобство управления, цена.

Ariston – отличное сочетание цены и качества

Бренд популярен на рынке благодаря современному итальянскому дизайну. Управление осуществляется при помощи многофункциональной панели с цифровым дисплеем. Умная автоматика меняет режим работы агрегата в зависимости от условий на улице. Электронная модуляция горелки пламени позволяет регулировать мощность пламени.

Bosch – немецкое качество для комфортной температуры в вашем доме

Все модели отличаются высокой эффективностью сжигания газа. Индивидуальные настройки позволяют снизить расходы. Внешнее управление осуществляется при помощи комнатных регуляторов и температурных датчиков на улице. Современная автоматика гарантирует высокую степень надежности всего оборудования. Имеется встроенная защита от перегрева, замерзания, а также контроль пламени и тяги дыма.

Immergas – лидер на белорусском рынке

При производстве оборудования используются только качественные материалы и запчасти ведущих производителей. Благодаря стильному дизайну агрегаты гармонично вписываются в любой интерьер. Для большинства моделей характерна исчерпывающая комплектация. Электронная плата управления предоставляет широкие возможности по программированию техники. Многие модели работают по энергосберегающей технологии. Предусмотрена самодиагностика неисправностей.

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