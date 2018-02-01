Обзор систем отопления от ведущих производителей
Суровая зима заставляет многих владельцев загородных домов задуматься о налаживании системы отопления.
Преимущества одноконтурных газовых котлов:
- газ – дешевое и эффективное топливо;
- автономность в работе;
- простой монтаж;
- компактные размеры;
- газовые одноконтурные котлы значительно дешевле двухконтурных моделей.
Агрегаты с одним контуром предназначены только для обогрева помещений. Чтобы расширить их возможности, можно приобрести и подключить к ним бойлер для нагрева воды.
При выборе модели стоит ориентироваться на такие характеристики котлов, как производитель, мощность, материал изготовления агрегата и комплектующих, удобство управления, цена.
Ariston – отличное сочетание цены и качества
Бренд популярен на рынке благодаря современному итальянскому дизайну. Управление осуществляется при помощи многофункциональной панели с цифровым дисплеем. Умная автоматика меняет режим работы агрегата в зависимости от условий на улице. Электронная модуляция горелки пламени позволяет регулировать мощность пламени.
Bosch – немецкое качество для комфортной температуры в вашем доме
Все модели отличаются высокой эффективностью сжигания газа. Индивидуальные настройки позволяют снизить расходы. Внешнее управление осуществляется при помощи комнатных регуляторов и температурных датчиков на улице. Современная автоматика гарантирует высокую степень надежности всего оборудования. Имеется встроенная защита от перегрева, замерзания, а также контроль пламени и тяги дыма.
Immergas – лидер на белорусском рынке
При производстве оборудования используются только качественные материалы и запчасти ведущих производителей. Благодаря стильному дизайну агрегаты гармонично вписываются в любой интерьер. Для большинства моделей характерна исчерпывающая комплектация. Электронная плата управления предоставляет широкие возможности по программированию техники. Многие модели работают по энергосберегающей технологии. Предусмотрена самодиагностика неисправностей.
В магазине KTL.by можно найти широкий ассортимент продуктов для комфортной жизни в частном доме. Можно приобрести твердотопливный котел отопления для дома от ведущих производителей систем отопления. Также мы осуществляем монтаж и ввод в эксплуатацию любых отопительных систем.
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