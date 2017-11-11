Во все времена люди хотели выглядеть красиво и модно. Наши современники не исключение. Как правило, чтобы хорошо выглядеть, нужны не малые деньги, которые не у всех есть. Что же делать, когда на улице кризис, зарплата не растет, а выглядеть хочется на уровне? Выход есть всегда. В нашем случае – это сток, где продается одежда оптом в Украине, а также есть возможность приобрести одежду в розницу.

Стоковая одежда

Несмотря на то, что стоковые магазины сейчас явление распространенное, далеко не все знают, что это не секонд-хенд. В секонде продают уже поношенные вещи, в то время, как в стоке – новые. Stock в переводе с английского означает «остатки», «запас». Как правило, стоковая продукция значительно отличается по качеству от китайской и стоит совсем не дорого. В таком магазине можно найти эксклюзивные вещи и марки, которые даже не представлены на рынке Украины. Происходит так потому, что иностранные торговые сети не выносят в зал магазина коллекции прошлых сезонов, выдавая их за новинку. У них не хватает на это времени, так как необходимо уже шить что-то новое. Там существуют склады, на которые попадают непроданные вещи, где их продают по минимальным ценам. Таким образом, та одежда оптом Украина, которую можно купить попадает к нам из Европы, Соединенных Штатов, иногда также из Турции. Существует еще один способ появления у нас стоковых предметов гардероба. На производстве швейных фабрик мировых брендов, после того, как новую партию пошили, остаются неиспользованные бирки, ткань. Тогда они шьют идентичные вещи и отправляют на стоковый склад. Цена этого изделия в разы ниже, а качество остается на высоте. Потому будьте уверены, что одежда оптом Украина, которую вы купили, будет новой и такого же качества, как в обычных бутиках. В стоковых магазинах можно найти продукцию абсолютно для всех возрастных категорий и не только предметы гардероба. Что же продается в стоках:

Женская и мужская одежда

Детская

Обувь для всех членов семьи

Аксессуары

Косметика, парфюмерия

Постельное белье, предметы для дома

Маленькие секреты

На сегодняшний день в Украине популярность стоковых магазинов значительно выросла, а соответственно и их количество. В Украине сегодня самыми популярными являются Discont, Red, Argo Center, Orange Cat. Достаточное количество других магазинов более маленьких и менее известных, однако, и там можно найти качественные вещи по доступной цене. Кроме того, что там продаются известные торговые марки по доступным ценам, магазины делают дополнительные скидки и часто проводят разного рода акции. Потому стоит быть подписанным на их рассылки в Интернете, интересоваться об акциях у продавцов. Чаще в стоках можно найти такие известные торговые марки, как Mexx, Zara, Sisley, Bershka, Only, Vero Moda и многие другие. Однако нужно помнить, что многие вещи в стоковых магазинах присутствуют в едином экземпляре, а ассортимент меняет практически ежедневно. Потому стоит чаще заглядывать, чтобы не пропустить такую желанную вещь. Также лучше брать уже знакомый Вам бренд, ведь вещь без бирки можно приобрести и на базаре. Покупая что-либо, помните, что сток это не секонд-хенд и лучше взять тот предмет гардероба, который Вы однозначно захотите надеть. А если Вы решили приобрести какой-либо аксессуар: классическое платье черного цвета, сумочку известного бренда или туфли — лодочки, то с огромной вероятностью Вы сможете найти это именно в стоке. И гораздо дешевле, чем в обычном бутике. Благодаря появлению стоковых магазинов на территории Украины у нас появилась возможность всегда выглядеть дорого и со вкусом за небольшие деньги, и при этом быть уверенным в качестве товара.

Источник: https://www.stocki.com.ua