Официальная безработица в Алтайском крае снизилась до 17,4 тыс. человек

mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 11:45

Официальная безработица в Алтайском крае снизилась до 17,4 тыс. человек

Официальная безработица в Алтайском крае снизилась до 17,4 тыс. человек

С начала 2017 года численность официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае снизилась с 20 до 17,4 тысяч человек, — рассказывает «Алтайская правда».

Уровень зарегистрированной безработицы сейчас равняется 1,5% к численности рабочей силы. Такие данные приводят в Минтрудсоцзащите региона.

На начало ноября, по методологии Международной Организации Труда, общая численность безработных составляла 83,8 тыс. человек. За одиннадцать месяцев в органы службы занятости в поисках подходящей работы обратились порядка 79 тыс. человек. Содействие в трудоустройстве получили 75,5% от числа обратившихся граждан. Более 30% от числа трудоустроенных граждан приступили к общественным и временным работам.

А всего в службу занятости с начала года было заявлено 150,2 тыс. вакансий. Это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2016-го.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 11:45
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  • Анастасия

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