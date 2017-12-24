Официальная безработица в Алтайском крае снизилась до 17,4 тыс. человек

С начала 2017 года численность официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае снизилась с 20 до 17,4 тысяч человек, — рассказывает «Алтайская правда».

Уровень зарегистрированной безработицы сейчас равняется 1,5% к численности рабочей силы. Такие данные приводят в Минтрудсоцзащите региона.

На начало ноября, по методологии Международной Организации Труда, общая численность безработных составляла 83,8 тыс. человек. За одиннадцать месяцев в органы службы занятости в поисках подходящей работы обратились порядка 79 тыс. человек. Содействие в трудоустройстве получили 75,5% от числа обратившихся граждан. Более 30% от числа трудоустроенных граждан приступили к общественным и временным работам.

А всего в службу занятости с начала года было заявлено 150,2 тыс. вакансий. Это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2016-го.