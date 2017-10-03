Окна veka – оптимальная стоимость, качество, функциональность

Металлопластиковые изделия от veka отличаются функциональностью и разнообразием применения. Для окон этого производителя характерна возможность установки как в обычной смарт-квартире, так и в нестандартной планировке индивидуального частного дома.

Окна veka, стоимость на которые можно посмотреть на сайте, имеют различные варианты, подходящие для разных компоновок помещений жилья или бизнеса:

одностворчатые глухие;

одностворчатые, с открывающейся секцией;

с 2 створками и возможностью открывания одного элемента;

с двумя створками, которые оснащены поворотно-откидным механизмом;

трехсекционные, с одним открытым элементом и фурнитурой Roto;

трехстворчатые с двумя откидными и открывающимися секциями;

фрамужные модели для 2 и 3 секций;

блоки для балконов с глухим оконным отсеком;

блок для балкона с открывающейся частью;

блок для лоджий с 3 и 4 элементами (1 или 2 открывающиеся секции).

Основные отличия

В чем основные отличия в цене? В стоимость готового изделия заложена компенсация за установку механизма открывания/запирания и используемое количество отдельных модулей. Есть и другие отличия, которые можно сконцентрировать в три составляющих:

1. Чем сложнее конструкция и больше отдельных модулей, становится выше стоимость. Это обусловлено тем, что каждая отдельная часть требует обеспечить блок по периметру собственной конструкцией из металлопластика, резиновыми уплотнителями, частями стеклопакета.

2. Дешевле те изделия, которые не требуют высокой энергосберегающей функциональности. Чем меньше объем стеклопакета, тем дешевле окно. Но это влечет за собой в дальнейшем постоянный рост платы за энергоносители. Энергоэффективный офис или квартира приносит постоянную прибыль пользователю или владельцу бизнеса, поскольку снижает расходы на содержание жилья или места работы.

3. Цена многостворчатых открывающихся окон несколько дороже, но она мотивирована простотой в обслуживании и комфортностью в эксплуатации. Использование механизмов открывания/запирания объясняется тем, что глухие варианты устанавливаются только в кондиционируемых помещениях. Но получить заряд энергии солнечным весенним утром от распахнутого окна в этом случае не получится. Использование механической очистки и техногенной подачи воздуха не всегда приятно и полезно для организма. Обслуживать глухое окно сложно, поскольку это требует очистки с фасада, внешней стороны здания. А для этого в квартире или со второго этажа дома необходимо нанимать специалиста клиниговой компании.

Заказ окон

Просчитать ценовые параметры установки комфортных и подходящих именно для конкретного дома или офиса окон, помогут специалисты компании «4 этаж». Выезд специалиста на место – платный. Стоимость услуги превращается в авансовый платеж, если составляется договор на установку или приобретение.

Для всех клиентов действует система дисконта от 3 до 5%, программы рассрочки платежа или коммерческого кредита. Рассрочка первые три месяца не потребует никаких дополнительных затрат.