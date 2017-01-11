Олег Торубаров ждёт ваших вопросов 12 января

12 января состоится очередная прямая линия с руководителем алтайского главка МВД.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Иванович Торубаров выслушает граждан с 17 до 19 часов по барнаульскому телефону 8 (3852) 393-173. Участие в прямой линии помимо него примут руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.