Олег Торубаров ждёт ваших вопросов 12 января

12 января состоится очередная прямая линия с руководителем алтайского главка МВД.
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Иванович Торубаров выслушает граждан с 17 до 19 часов по барнаульскому телефону 8 (3852) 393-173. Участие в прямой линии помимо него примут руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.
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