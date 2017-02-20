Опять метель

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 14:45

Опять метель

Опять метель

По прогнозу алтайских синоптиков, 20 — 21 февраля погода ухудшится.

Днём 20 февраля и в ночь на 21 февраля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с. Будет идти снег, закружат продолжительные метели, а на дорогах образуются снежные заносы. Температура воздуха — до минус 8 °С.

Поскольку есть большая вероятность, что погода станет штормовой, Алтайгидрометцентр рекомендует водителям воздержаться от загородных поездок. Краевое управление «Алтайавтодор» с вечера 19 февраля уже ограничило движение по 10-и автомобильным дорогам и призывает соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал движения. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии