Опять метель

По прогнозу алтайских синоптиков, 20 — 21 февраля погода ухудшится.

Днём 20 февраля и в ночь на 21 февраля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с. Будет идти снег, закружат продолжительные метели, а на дорогах образуются снежные заносы. Температура воздуха — до минус 8 °С.

Поскольку есть большая вероятность, что погода станет штормовой, Алтайгидрометцентр рекомендует водителям воздержаться от загородных поездок. Краевое управление «Алтайавтодор» с вечера 19 февраля уже ограничило движение по 10-и автомобильным дорогам и призывает соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал движения.