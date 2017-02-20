Опять метель

По прогнозу алтайских синоптиков, 20 — 21 февраля погода ухудшится.
Днём 20 февраля и в ночь на 21 февраля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с. Будет идти снег, закружат продолжительные метели, а на дорогах образуются снежные заносы. Температура воздуха — до минус 8 °С.
Поскольку есть большая вероятность, что погода станет штормовой, Алтайгидрометцентр рекомендует водителям воздержаться от загородных поездок. Краевое управление «Алтайавтодор» с вечера 19 февраля уже ограничило движение по 10-и автомобильным дорогам и призывает соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал движения.
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