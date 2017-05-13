Основные ньюансы ипотечного кредитования

Многие банки, в своей рекламе расписывают прелести ипотечного кредитования, которое они предоставляют своим клиентам. Но далеко не все упоминают в своих проспектах о подводных камнях, ожидающих заёмщика. И даже если человек пришёл в банк и ему одобрили ипотечный кредит, следует помнить, что настоящие трудности ожидают впереди.

Нюансы ипотечного кредитования

• Срок длительности займа, определяется банком исходя из величины вашей официальной зарплаты. После погашения ежемесячного платежа, у вас на руках, должно остаться не менее сорока процентов вашего дохода.

• При оформлении ипотечного кредита, банки требуют от клиента справку о доходах. Она должна отражать истинное положение вещей, в противном случае, довольно легко можно попасть в чёрный список, из которого практически невозможно выбраться.

• Получение положительного заключения по кредиту, не является поводом для радости. Банк должен одобрить приобретаемую недвижимость с точки зрения юридической стороны. Права всех собственников, продавцов и лиц которые могут претендовать на эту недвижимость должны быть соблюдены, а все перечисленные лица, должны присутствовать во время сделки у нотариуса. Подробнее узнать про нюансы ипотечного кредитования можно на сайте. Как правило, агентство по продаже недвижимости, проводящее сделку, обеспечивает явку заинтересованных лиц.

• Существует и категория расходов, которая не указывается в прайс-листах. Это расходы на страховую компанию, риэлтерское агентство, услуги ипотечного брокера.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует договориться с продавцом о том, что вы собираетесь приобретать недвижимость в ипотеку. В противном случае, квартира будет продана другим людям, пока вы оформляете документы, а это занимает далеко не малый промежуток времени. Следует учитывать, что все расходы составят порядка десяти процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. И хотя сумма, которую предстоит выплатить в итоге, получается больше чем по договору с банком, ипотечное кредитование, на сегодняшний момент, является единственным способом приобрести жильё, не имея на руках необходимого количества денежных средств.